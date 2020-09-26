Малышева назвала симптомы заболеваний-близнецов коронавируса

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26.09.2020, 6:48, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово» перечислила симптомы других заболеваний, которые могут напоминать признаки коронавирусной инфекции.

Она сравнила симптомы COVID-19, аллергии и гриппа. Врач пояснила, что при этих заболеваниях возможен кашель, насморк и потеря обоняния. Именно последний симптом, по словам Малышевой, часто связывают именно с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Температура тела повышается при коронавирусе и гриппе, при аллергии она чаще всего в норме. Отдышка и слабость в теле характерны как для коронавируса, так и для гриппа. Отдышка при аллергии может появиться, если есть астма, однако ощущения слабости у человека нет. Для аллергической реакции характерно покраснение и зуд глаз.

Классический симптом гриппа – ломота в мышцах. Однако доктор пояснила, что этот симптом может иногда появиться и при коронавирусе.

Малышева призвала сделать прививку от гриппа. Она добавила, если нет температуры, а есть насморк и чешутся глаза, то, вероятнее всего, это аллергия.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал какие факты о новом коронавирусе на сегодняшний день известны, а какие – нет.



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