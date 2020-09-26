 

Синоптики спрогнозировали увеличение теплого периода в РФ к концу столетия

26.09.2020, 6:48, Новости дня

К концу XXI века в РФ может увеличиться теплый период, что позволит использовать в земледелии более урожайные сорта, говорится в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в России.

«На территории РФ прогнозируемое потепление приведет к существенному расширению вегетационного (теплого) периода года. Суммы температур выше 10°С возрастут примерно на 600-700 к 2050-2059 гг. и почти на 1300-1400°С к концу XXI в. Это позволит использовать в земледелии позднеспелые сорта, которые обычно более урожайные. Предварительные оценки показывают, что использование среднеспелых и позднеспелых сортов позволит увеличить урожайность зерновых культур на 15% в конце XXI века», – цитирует доклад ТАСС.

Синоптики объяснили, что сумма температур выше 10°С – один из основных агрометеорологических показателей, который характеризует потребность сельскохозяйственных культур в тепле. Он представляет собой сумму суточных температур выше 10°С. Суммы положительных температур воздуха за период года с устойчивой температурой выше 10°С меняются в РФ от 800-1000°С на севере до 3500-3800°С и более на юге.

«Наблюдаемое в настоящее время потепление климата не сводится к простому смещению вверх кривой годового хода среднесуточной температуры воздуха. Современное потепление помимо роста средней температуры сопровождается изменением ее годовой и суточной амплитуды, что может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Для адекватной оценки влияния изменений климата на термические ресурсы необходимо использовать широкий набор показателей. (…) Как пример: если сумма температур выше 10°С превышает 4000°С, можно выращивать хлопчатник и виноград, если больше 2800°С – кукурузу на зерно и т.д. А по средней температуре такие оценки нельзя сделать», – пояснили в Росгидромете.

Также в докладе Росгидромета говорится, что В XXI веке самые заметные изменения климата произойдут на Урале и в северо-западной части России, а также в арктических регионах.



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