 

Десантники высадились беспарашютным способом на учениях «Кавказ-2020»

26.09.2020, 6:48, Новости дня

На полигон Капустин Яр в Астраханской области доставили десантников ВДВ и бронемашины «Тигр» с помощью вертолетов Ми-8 и под прикрытием вертолетов Ка-52 «Аллигатор», они примут участие в учениях «Кавказ-2020».

«Высадка передового отряда десантно-штурмовых подразделений для нанесения огневого поражения противнику и обеспечения высадки главных сил десанта была осуществлена беспарашютным способом из вертолетов армейской авиации Ми-8 на спусковых устройствах с высоты 20-25 метров. Также вертолеты доставили на поле боя легкие бронеавтомобили «Тигр», – цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

За действиями войск на полигоне наблюдает президент Владимир Путин.

Высадку десанта на флангах прикрывали Ка-52 «Аллигатор», они наносили удары по выявленным целям на расстояние до 2,5 километров.

Ранее в пятницу инженерные подразделения Южного военного округа на полигоне Капустин Яр создали с помощью взрыва огненный вал протяженностью два километра, чтобы сдержать танки наступающего условного «противника».

В пятницу президент Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Учения «Кавказ-2020» начались в понедельник, в них принимает участие более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказывали о поставленных перед участниками маневров задачах.



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