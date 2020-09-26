Мнение: О грандиозном разочаровании Европы в Украине

26.09.2020, 6:45, Разное

Агент Кремля Зеленский окончательно повернулся спиной к Европе. На это недвусмысленно намекает заглавное фото. Впрочем, разочарование после нескольких медовых лет выходит взаимным. И у #ЕС к нынешней Украине оказался большой и длинный счёт.

Который дипломатично предъявил нынешний верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

В беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским он резко и жёстко заявил, что Евросоюз — не благотворительная организация. По словам еврочиновника, «Европейский союз — это не благотворительная организация и не банкомат: наилучший вариант для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но только сами украинцы могут провести эти реформы».

Чуть ранее заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил, что ЕС выделяет Украине намного больше, «чем любому другому партнёру». Со времени заключения соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2014 году последняя получила 14 млрд евро поддержки, напомнил Жозеп Боррель и назвал такой объём помощи беспрецедентным.

Хорошо известно, что #деньги выделялись Киеву не за красивые глаза и не за роль форпоста против России в Европе, а за конкретные результаты экономических и политических реформ, в которых Евросоюз заинтересован. Заявления еврочиновников отражают скепсис Брюсселя относительно результатов реформирования украинской экономики. Увы, #реформы буксуют…

Жозеп Боррель отметил, что первые месяцы после избрания Владимира Зеленского президентом характеризовались «турборежимом» проведения давно застопорившихся реформ. Однако теперь, по мнению многих наблюдателей, дипломатично сообщил представитель ЕС, процесс реформирования замедлился, а увольнения тех, кто проводил изменения, стали тревожными сигналами.

Собственно, это логично: запланированные и согласованные реформы несут боль и нищету поначалу, причём многие из тех, кто живут в этот период, могут так и не дождаться позитивных результатов. Достаточно вспомнить Россию 1990-х, чтобы понять, почему. То есть, стремление аккуратно саботировать реформы или хотя бы затянуть их по времени, вполне политически обоснованно. При этом от запланированных денег украинский истеблишмент отказываться не хочет. Наоборот, просит: Дай ещё!

Но эта наивная хитрость, разумеется, не осталась незамеченной европолитиками, которые на деле – жёсткие торгаши. И мягкость формулировок не должна вводить в заблуждение. на самом деле, Украине предъявлен ультиматум? реформы в обмен на #деньги.

Скорее всего, ЕС Украину дожмёт и получит всё, что хочет. Провалить интеграцию с Европой – смерти подобно, поэтому её требования придётся выполнять.

А вот какие из этой истории выводы можем извлечь мы, россияне? Ведь нам рано или поздно придётся реформировать неуклюжую и зависимую отечественную путиномику, поскольку та уже являет все свои слабости, уязвимости и отсутствие жизнеспособности в долгосрочной перспективе. Не наступим ли на те же грабли, что и украинцы?

И что надо делать, чтобы ничего подобного – когда придёт черёд реформ – не случилось?