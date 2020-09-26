 

Число случаев COVID-19 в США превысило 7 млн человек

26.09.2020, 6:42, Новости дня

В Соединенных Штатах число выявленных случаев коронавируса превысило 7 млн человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

В США выявлено 7005746 случаев COVID-19, скончались 203240 вирус-положительных пациентов, вылечились 2710183 человека, передает ТАСС.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Калифорнии (801006), Техасе (747491), Флориде (695887) и Нью-Йорке (453755).

США продолжают удерживать лидерство по числу случаев COVID-19 и смертей вирус-положительных пациентов, передает РИА «Новости».

В конце августа в США было выявлено 6 млн случаев COVID-19.



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