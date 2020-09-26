 

Агентство по кибербезопасности США пожаловалось на Россию

26.09.2020, 6:42, Новости дня

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс утверждает, что РФ якобы пытается «подорвать доверие к институтам» в США.

«Говоря о вмешательстве противников, то мы видим – даже больше чем остальное – особенно касательно России, стремление подорвать доверие к нашим институтам», – приводит его слова ТАСС.

Кребс сообщил, что его ведомство сотрудничает с руководством штатов. Он пояснил, что у каждого штата есть «свои различия в реализации технологий» выборов. Глава Агентства по кибербезопасности считает, что изменить результаты голосования – сложная задача для противников США.



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