Выборы во время Гражданской войны

26.09.2020, 5:45, Новости дня

Джонатан Уайт, профессор Университета Кристофера Ньюпорта (Jonathan W. White, Christopher Newport University), рассказал Русской службе «Голоса Америки», как проходили выборы во время Гражданской войны в США

Марго Гонтар: Отличался ли избирательный процесс середины XIX века от современного?

Джонатан Уайт: Это был первый и единственный раз, когда президентские выборы в США прошли в разгар гражданской войны. Также следует понимать, что тогда выборы продолжались целый год, а все предыдущие четыре года каждый месяц или около того где-то проходили выборы – в местные органы власти, в Конгресс, выборы губернаторов.

Тогда впервые провели заочное голосование такого масштаба. До Гражданской войны в США только два штата предоставляли своим солдатам возможность голосовать вдали от дома: Пенсильвания и Нью-Джерси пошли на это во время войны 1812 года (с Британской империей – «ГА»). Позже Нью-Джерси отменил этот закон, и к моменту начала Гражданской войны Пенсильвания осталась единственным штатом, разрешавшим заочное голосование. Поэтому солдаты из Пенсильвании голосовали в октябре 1861 года на местных выборах и выборах на уровне штата.

Позже, уже в начале 1862 года, другие штаты также стали принимать законы, разрешающие их солдатам голосовать вдали от дома. На момент президентских выборов 1864 года таких штатов было 19. В зависимости от того, когда подобные законы вступали в силу, военные в разных штатах США имели возможность голосовать на местных выборах и выборах на уровне штата в 1862, 1863 или 1864 гг.

М. Г.: Только военные имели возможность голосовать заочно?

Д. У.: Да. Если вы были гражданским лицом и, например, отправлялись в поездку, вы не могли проголосовать заочно. Чтобы ваш голос был засчитан, вам необходимо было проголосовать в день выборов по месту постоянного проживания.

М. Г.: Как было организовано заочное голосование для солдат?

Д. У.: Существовало два способа того, как солдаты могли проголосовать, в зависимости от закона их штата. Они могли проголосовать в своей части или отправить бюллетень домой по почте. Из 19 штатов США, дававших на тот момент солдатам право голосовать вдали от дома, четыре требовали, чтобы солдаты отправляли бюллетени почтой. Остальные 15 штатов США разрешали проголосовать в частях, где организовывались избирательные участки.

Иногда для голосования использовались бюллетени. В некоторых случаях солдаты просто писали на клочке бумаги имя кандидата и кидали в урны для голосования. Часто для этого использовали коробки из-под сигар или другие коробки, которые попадались под руку.

Выборы проходили прямо на территории военного лагеря, на уровне роты или полка, в палатке капитана или полковника.

По приблизительным оценкам на таких избирательных участках проголосовало около 150 тысяч человек. Еще 80 тысяч солдат проголосовали по почте – это согласно оценкам одного из ветеранов армии Севера. Но наверняка сказать сложно: тогда не вели детальный учет бюллетеней, присланных по почте, их подсчитывали вместе с остальными.

М. Г.: Отличались ли тогдашние бюллетени от современных?

Д. У.: Бюллетени тогда были совсем другими. Сейчас, когда вы идете голосовать, все кандидаты от любой партии будут в одном списке, из которого вы выбираете. Во время Гражданской войны каждая партия печатала свои собственные бюллетени и вносила в список только кандидатов своей партии. Поэтому вы просто отправляли по почте такой бюллетень и таким образом голосовали.

Когда вы отправлялись голосовать, вы шли к представителю своей партии и получали от него бюллетень. Также его можно было вырезать из газеты. В то время они имели конкретную политическую принадлежность: в каждом городе были газеты Республиканской и Демократической партий, печатавшие список кандидатов своей партии. Его следовало вырезать и проголосовать. Это и был бюллетень.

М. Г.: Значит избиратели просто могли отправить такой бюллетень как есть, ничего не выделяя, и сам факт этого означал, что они проголосовали за всех кандидатов партии?

Д. У.: Совершенно верно. Это означало, что они проголосовали за всех кандидатов от партии. Если им кто-то в списке бюллетеня не нравился, они могли вычеркнуть его имя, а потом сверху написать другое. Так что среди старых бюллетеней часто встречаются подобные – с вымаранными именами.

М. Г.: Почему выборы не перенесли, несмотря на разгар Гражданской войны?

Д. У.: Среди представителей Демократической партии США были те, кто считал, что президент Авраам Линкольн может решить перенести выборы, но он, очевидно, не имел намерений их откладывать. Думаю, Линкольн рассуждал так: «Я сражаюсь за демократию, а отмена или перенос выборов противоречит целям этой войны».

М. Г.: Какие были проблемы и сложности, связанные с проведением выборов в то время? Бывали ли случаи мошенничества?

Д. У.: В то время выборы сопровождались большим количеством насилия и запугивания. Когда вы шли к представителю своей партии и брали бюллетень, который был определенного цвета, все знали, за кого вы голосуете. Поэтому было легко запугивать людей, чтобы вынудить их голосовать определенным образом. В армии, если вы были демократом, а ваш командир республиканцем, и если вам не хотелось создавать конфликтную ситуацию, вы могли решить вовсе не голосовать или голосовать другим образом, чем собирались, просто из-за давления со стороны командира.

Выборы тогда были очень шумными, было много пьяных. Если вы голосовали в городе вроде Балтимора, обычно это было большим собранием людей, где употребляли значительное количество алкоголя, и периодически возникали вспышки насилия. Сейчас, если вы работаете на кого-либо из кандидатов, вам нельзя находиться на избирательном участке, а тогда не было подобных ограничений.

В 1864 году были отмечены случаи мошенничества. Так, некоторые штаты США отправляли своих уполномоченных представителей в боевые порядки для сбора бюллетеней. Например, так делали штаты Нью-Йорк и Пенсильвания. Пятерых таких уполномоченных представителей штата Нью-Йорк, которых губернатор отправил собрать бюллетени, арестовали в Балтиморе и Вашингтоне по обвинению в фальсификации бюллетеней и отправлении бюллетеней Демократической партии от имени вымышленных солдат. По некоторым оценкам, они подделали до 10 тысяч бюллетеней.

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