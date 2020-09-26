Агентам разведки Великобритании собираются выдать лицензию на убийство

26.09.2020, 5:40, Новости дня

Британские власти собираются принять новый пакет законов, которые могут предоставить внедрённым агентам «лицензию на убийство», пишет The Daily Telegraph. Как ожидается, эти нормы создадут правовую основу для санкционирования преступлений, совершаемых агентами, которые действуют от имени различных госструктур и проводят тайные расследования.



Reuters

Новые британские законы могут предоставить внедрённым агентам разведки «лицензию на убийство», пишет The Daily Telegraph. Содержание этих законопроектов, как ожидается, будет раскрыто уже на этой неделе.

Предлагаемые правовые нормы позволят таким ведомствам, как MI5, давать добро на «необходимые и соразмерные правонарушения».

Однако неясным может остаться вопрос о том, будут ли ограничения на то, какие преступления могут быть санкционированы.

Британские власти идут на этот шаг после долгих и ожесточённых споров по поводу законности используемых спецслужбами правил, согласно которым секретным источникам разрешается совершать преступления при проведении операций.

Суд по вопросам следственных полномочий, который рассматривает юридические жалобы на спецслужбы, в прошлом году постановил, что политика MI5 законна, поскольку это ведомство обладает «подразумеваемыми полномочиями» в соответствии с Законом о службах безопасности. Однако отнюдь не все члены суда поддержали это решение.

Коалиция правозащитных групп, обеспокоенная тем, что данная политика может быть использована для санкционирования таких серьёзных преступлений, как убийство на британской земле, пытается опротестовать это, как они выразились, «острейшее» судебное решение.

Несмотря на выигранное в прошлом году судебное разбирательство, британское правительство сейчас пытается сделать так, чтобы подразумеваемые полномочия стали той самой правовой защитой, которая, по заявлениям MI5, необходима для выполнения секретных миссий.

Как ожидается, новые законы создадут правовую основу для санкционирования преступлений, совершаемых агентами, которые действуют от имени различных госструктур и проводят тайные расследования.

MI5 ранее отказывалась сообщить, какие именно преступления могут быть совершены в соответствии с её внутренними правилами. Объяснялось всё тем, что подобная информация может привести к серьёзному подрыву операций по внедрению.

Разведывательное ведомство, в частности, опасается, что обнародование таких деталей может помочь преступным группировкам избавляться от кротов, поскольку внедрённых агентов будут просить совершить запрещённое правонарушение.

Министры надеются представить новый пакет законов на рассмотрение уже на этой неделе, но его внесение ранее откладывалось из-за изменений в парламентской деятельности, вызванных пандемией COVID-19, поясняет The Daily Telegraph.