В разбившемся под Чугуевом самолете было 28 человек, минимум 22 из них погибли

26.09.2020, 5:25, Новости дня

В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Чугуеве (Харьковская область) погибло как минимум 22 человека. Об этом в Facebook сообщило Министерство внутренних дел Украины.

“Сегодня в 20.50 вблизи Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэродрома упал самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ с последующим возгоранием… В самолете находились военные летчики и курсанты Университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. На борту самолета находилось 23 человека (пять членов экипажа и 18 курсантов)… В 21.55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, два человека пострадали, поиски двух человек продолжаются”, – говорится в заявлении ведомства.

По данным МВД, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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По данным председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

Такую же информацию приводит замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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