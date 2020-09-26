Крушение самолета под Чугуевом. Пилот сообщил об отказавшем двигателе

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26.09.2020, 5:25, Новости дня

Пилот военно-транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение вечером 25 сентября под Чугуевом Харьковской области, сообщал об отказе двигателя. Об этом заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге.

“Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор. Но есть на учениях, я знаю точно, что специально отключают один из моторов для того, чтобы ориентироваться… То есть для опытного летчика это не критическая ситуация. Что произошло потом – непонятно, это будет устанавливать следствие”, – рассказал он.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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