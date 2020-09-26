 

Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. 22 человека погибли

26.09.2020, 5:20, Разное

Военный транспортник Ан-26 разбился под городом Чугуев Харьковской области при заходе на посадку, сообщает портал Страна.ua. Факт катастрофы подтвердили в командовании Воздушных сил Украины.

По данным МЧС, 22 человека погибли, их тела найдены. Двое — тяжело ранены. Всего на борту было 28 человек. Среди них — курсанты Харьковского университета Воздушных сил. Продолжаются поиски еще четверых человек. Полиция сообщает, что крушение произошло в 2 км от аэродрома.

Возгорание на месте крушения потушено примерно в 22:00 в пятницу.

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер выехал на место происшествия. Президент Украины Владимир Зеленский также выдвинулся в Чугуев. Он прибудет туда в субботу. Офис президента объявил о создании госкомиссии по расследованию крушения.

ОБНОВЛЕНО

Уточнены данные о погибших. На место происшествия едет Зеленский

Источник: Новая газета



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