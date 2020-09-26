Доказана возможность путешествия во времени

26.09.2020, 5:05, Новости дня

Существование возможности путешествий во времени, которые не будут приводить к нарушению причинности или парадоксам, доказал студент из Австралии. Для этого ему пришлось сделать математические расчеты физических явлений.

По оценкам ученых, ему удалось опровергнуть утверждение о невозможности возвращаться в прошлое из-за возникновения ряда парадоксов. Например, вы хотите совершить путешествие во времени, чтобы предотвратить какое-то событие и последствия, с ним связанные. Если вам это удается, никаких последствий в будущем не возникает, но у вас, соответственно, не появляется желание возвращаться в прошлое.

Математические расчеты показали, что изменение реальности не имеет значения. Кстати, еще Эйнштейн утверждал, что человек может перемещаться во времени в обоих направлениях.