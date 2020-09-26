Китайский робот создает живые ткани внутри организма человека

26.09.2020, 5:05, Новости дня

Специальное устройство для лечения язвы желудка и других болезней создали китайские ученые. По их словам, миниатюрный робот, работающий прямо внутри организма, позволяет избежать хирургических операций и гарантирует эффективное лечение серьезных заболеваний.

Миниатюрный робот, ширина которого составляет всего 30 мм, а длина не превышает 59 мм, вводят внутрь организма. Он может перемещаться по желудочно-кишечному тракту и при помощи 3D-печати создавать новые живые ткани.

После того как устройство закончит свою работу, оно просто растворится в организме пациента, утверждают разработчики. Никаких болезненных ощущений или неудобств в процессе лечения нет. Созданные ткани приживаются с гарантией на сто процентов.