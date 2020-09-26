Западные партнеры создадут в Грузии центр кибербезопасности

26.09.2020, 5:04, Новости дня

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о создании в Грузии международного операционного Центра кибербезопасности по стандартам НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Достигнуто соглашение с американскими и британскими партнерами о создании операционного Центра кибербезопасности, который еще больше поможет Грузии приблизиться к стандартам НАТО», – сказал он на Международном форуме по кибербезопасности в Тбилиси.

По его словам, в министерстве уже работает бюро кибербезопасности, которое обеспечивает «стабильную, безопасную, эффективную» деятельность в структурных подразделениях.

«Дружественная Эстония помогает нам имплементировать инициативу пакета сотрудничества НАТО и Грузии по данному направлению», – сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия регулярно участвует в натовских учениях по кибербезопасности и обменивается данными с западными партнерами.