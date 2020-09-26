 

Канада заявила о сопровождении Су-27 ее истребителями у границ Румынии

26.09.2020, 5:04, Новости дня

Два канадских истребителя CF-18 сопровождали российский Су-27 у границ Румынии, сообщило минобороны Канады.

Канадские CF-18 сопровождали Су-27 в среду в районе Черного моря, пока тот «не покинул румынский район полетной информации». Это первое сопровождение канадскими истребителями российского самолета после того, как Канада возобновила участие в миссии НАТО в Румынии.

В сентябре в Румынию прибыли шесть истребителей CF-18, передает ТАСС.

24 сентября Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за бомбардировщика B-52H ВВС США, который пролетал над территорией Польши.

До этого Су-27 провел перехват над Черным морем американского самолет



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