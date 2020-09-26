Режим ЧП объявлен в Портленде из-за акций протеста

26.09.2020, 4:55, Новости дня

В американском Портленде в связи с готовящимися на выходных протестами объявлен режим чрезвычайного положения, сообщила губернатор Орегона Кейт Браун.

Она заявила, что пошла на такой шаг из-за «расистских группировок» в городе, многие члены которых могут быть вооружены, передает РИА «Новости».

Браун подчеркнула, что первая поправка к конституции, гарантирующая свободу слова, «не дает никому права ранить или убивать кого бы то ни было из-за различных политических взглядов».

В городе уже происходили столкновения между ультралевыми и ультраправыми активистами.

Напомним, в Портленде беспорядки продолжаются четыре месяца.

Массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.