Режим ЧП объявлен в Портленде из-за акций протеста
26.09.2020, 4:55, Новости дня
В американском Портленде в связи с готовящимися на выходных протестами объявлен режим чрезвычайного положения, сообщила губернатор Орегона Кейт Браун.
Она заявила, что пошла на такой шаг из-за «расистских группировок» в городе, многие члены которых могут быть вооружены, передает РИА «Новости».
Браун подчеркнула, что первая поправка к конституции, гарантирующая свободу слова, «не дает никому права ранить или убивать кого бы то ни было из-за различных политических взглядов».
В городе уже происходили столкновения между ультралевыми и ультраправыми активистами.
Напомним, в Портленде беспорядки продолжаются четыре месяца.
Массовые протесты и погромы начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
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