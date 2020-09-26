 

Мнение: Под Чугуевым разбился Ан-26 с курсантами

26.09.2020, 4:15, Разное

Под Чугуевым при заходе на посадку разбился украинский военно-транспортный Ан-26 (приписан к вч А-4104), который перевозил курсантов Харьковского училища ВВС.
На текущий момент официально подтверждено 20 погибших. Местные власти говорят о 22-х погибших.
На месте катастрофы обнаружено как минимум двое выживших с ожогами от 80 до 90% тела.

Источник: Colonel Cassad



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