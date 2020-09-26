Мнение: Письмо: “Словила счастье от свободы”

26.09.2020, 3:50, Разное

Вот вам пятничную мелодраму.

Очень длинная история, где Сокровище описывает каждый свой вздох и каждую свою мысль, все ей кажется драгоценным. Она врет, что это ее дневник, на самом деле она смакует мусор из своей шкатулочки с утра до ночи и ничем больше ее пустая голова не занята.

Со знакомства с героем прошли три недели, а у нее мусора – на три года.

В письме подробно описано, как она растила корону как репку, вырастила большой и испугалась, что корона эта ее упадет с страшным грохотом, поэтому начала приматывать ее к голове зеленым виноградом.

Опишите подробно и кормешку короны и зеленый виноград.

Тут хоть и длинно, но в каждой строчке – рапаний рай.

daktoyatakaya

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Однажды мне повезло найти Ваш блог и с тех пор я запоем читаю его. Спасибо, что Вы есть и так щедро делитесь мудростью.

Я запуталась в себе и, кажется, заваливаю очередные отношения.

Веду дневник, благодаря этому имею возможность передать последовательность истории. Если излагать без дневника, рассказать особо и нечего – столкнулись, встречались, куда-то ходили, наслаждались видами, эмоциями друг друга.

Сократила, но все же получилось много из-за диалогов..

3 сентября 2020 г.

Меня мелко потрясывает. Такое приятное волнение.

Я недавно познакомилась с парнем. Познакомилась в кавычках, т.к. до сих пор не знаю его имени. и он моего.

Он недавно переехал на наш этаж в БЦ.

Началось с того, что я однажды пошла в кх-кх уборную. Посреди коридора между делениями на М и Ж стоял бородатый мужчина со стаканом какого-то напитка. Рядом мыла пол уборщица. Их было непросто обойти, но он не шелохнулся. Я посмотрела на него свирепым долгим взглядом, и он тоже посмотрел в глаза. На обратном пути он все еще стоял, я подумала «какой наглый тип» и снова свирепо и долго посмотрела, проходя мимо. Выходя за дверь, оглянулась, он продолжал смотреть.

Я решила, что это муж уборщицы почему-то.

Быстро забыла об этом. Но, спустя время, мы столкнулись у лифта. «Только этого не хватало», подумала я. Он был с двумя товарищами и почему-то обрадованно сказал «Привет».

Я не ответила, прошла мимо, к лифту, встав спиной. В лифте он пытался заговорить, но я не отвечала и надела солнечные очки. Он тоже надел, а его товарищ пошутил: «Надо всем достать и надеть очки». Это меня рассмешило. На выходе он пожелал хорошего вечера, я ничего не ответила.

Спустя еще время, мы снова пересеклись в уборной. Он дождался и пошел за мной. Сказал: «Может, мы все-таки познакомимся?». Я ответила: «Зачем?». Он: «Ну как зачем, можно кофе попить, например». Я ответила: «Я подумаю» и ушла в офис.

Вечером того же дня встретились в коридоре:

-ты подумала?

-а мы уже на ты?

-ну да

-а где варят вкусный кофе?

-могу показать. Завтра в час. У лифта.

Назавтра в час у лифта я повесила записку «К сожалению, сегодня не получится».

И ушла по делам.

На следующий день я заходила в офис, он поздоровался издалека, появившись в коридоре.

-сегодня тоже не сможешь?

-сегодня, наверное, смогу.

-А вчера что было?

-собрания

– Записку, кстати, я оценил.

Встретившись, пошли в ресторан въетнамской кухни. Он предложил мне выбрать обед, а себе, как выяснилось потом, не заказал. Я бы тоже не стала заказывать, если бы знала это.

Потом мы пили кофе. Такой необычный вьетнамский кофе., который заваривается при тебе и капает в стакан.

Разговор был слегка дубовый, но у нас выяснилась схожесть в одном вопросе.

Спросил: «А тебе нравится общаться вот так инкогнито?» Я ответила: «да, а тебе?».

-Тоже

-Ну тогда так и продолжим, с записочками у лифта.

После обеда он начал выяснять, до скольки я работаю и предложил сегодня же погулять вечером. А потом он отвезет меня домой.

Пытался как-то это совместить со встречей, которая у него должна состояться вечером, предложил приехать и погулять в моем районе. Я сказала: «Если сегодня не получается, то может, в другой день?», но он не хотел. Тогда я сказала, что могу в принципе задержаться на час на работе, дождаться окончания его встречи..

Поднявшись на этаж, я поблагодарила его за обед, он обнял меня и поцеловал в шею.

Если опоздает, повешу записку на дверь «Ждала…».

Если не опоздает, предложу чай с медом, как он любит.

Я мастер заваливать значимость. Не удивлюсь, если все быстро сойдет на нет. Но будет жаль.

4 сентября 2020

Он пришел вовремя. Погуляли по набережной. Он много говорил, о своей работе в основном. Я мерзла, он меня обнимал. Качались на скамье-качеле, этот момент был очень приятным. Я полулежала на его плече, он меня грел. Забавно то, что мы не знаем имен друг друга и телефонов и продолжаем эту игру, но я чувствую, что мне не хватает его имени. В общении с любым человеком я обращаюсь по имени довольно часто. Без телефонов можно обойтись, а вот без имен..

Сказал, что ему 35, назвал свой знак зодиака. Хотя не верит в гороскопы. Про мой знак сказал «забавно». Что бы это значило?)

Увлечен работой, связанной со строительством, горит идеей переселить многих за город. Приехал из небольшого городка три года назад. Интересно рассказывал про кооперативы, их возможности и пр. участвовал в некоем движении по возвращению СССР, даже показался слегка того..

О детстве рассказывал, о занятиях своих – и ди-джеем-аниматором он был и брейк-дансом увлекался. Прожил с кем-то 10 лет и «ни к чему не пришли», как он выразился.

Вообще, он сказал – я ни о чем не спрашиваю тебя, если захочешь, расскажешь сама.

Я повторила эту фразу.

Он довез меня на машине до дома, припарковался.

Я спросила: «Ты откроешь мне дверь?»

Он сказал: «Конечно, просто я хотел поблагодарить тебя за чудесный вечер».

Притянул к себе. поцеловал.

Он оказывается с начала июня здесь, а я его заметила только около 2 недель назад.

***

А он красив, я это давно заметила. Карие глаза, такие цепкие, темные брови, волосы, борода, стильный лук. Красавчик, обаяшка. Ему познакомиться – раз плюнуть., он одним взглядом зацепить может невероятно. Еще и настойчивый такой, не боится обломов. Хорошо видит реакцию другого, говорит, что чувствует. Нерыба может? вчера было много ситуаций, где он меня поразил своей эмпатией.

07 сентября 2020.

Забавные совпадения происходят, сталкиваемся случайно постоянно

Я «Поражаюсь, как я натыкаюсь на тебя все время».

Он: «Хочешь не натыкаться?»

Я: «А что, это зависит от тебя?»

Он: «Дело случая».

***

Погуляли..

Сказала, что мне не хватает его имени. Мы познакомились. Он W.

Я предложила не обмениваться телефонами, «в советское время люди обходились». Он согласился, но добавил, что моего номера не хватало в выходной, хотел куда-то позвать.

Посмеялись над необычной ситуацией, когда целовались, не зная имен.

Спросил меня, замужем ли я. Есть ли дети.

Потом рассказал о себе.

Ну я, конечно, сразу понимала, что такой мужчина не может быть один.

Он так много говорил. Медленно. Обдумывая.

4 года живет с девушкой. Но что-то там его не устраивает, нет легкости, как он говорит.

И, якобы, у них все плавно идет к разрыву. А тут еще я. Он придал большое значение той нашей встрече взглядами. Сказал, что обычно не провожает глазами. А тут ему стало интересно. Обернусь ли. А я обычно не оборачиваюсь, а тут захотелось).

Ну и то, что у нас много совпало увлечений, тоже его заставило задуматься. Я не стала говорить, что у меня со всеми новыми знакомствами совпадает многое, смотря что ведь подсветить..)

То, что мы сидели на той лавочке и порой даже слов было не нужно. И ему очень понравился тот вечер. Ну и пр. и пр.

Понимаю, он заскучал просто в этом гражданском браке. Может дефолт сейчас.

А тут свежая «кровь». На какое-то время хватит. Яркие, короткие, страстные отношения. Уай нот? На бОльший срок я и не была никому интересна.

На набережной сказала ему, что счастлива и влюблена. Рада, когда вижу его, когда случайно сталкиваемся, когда гуляем и даже молчим. Сжал мою руку сильно, развернул, поцеловал.

Перекинул ответственность, мол, решай, я не женат, но в обязательствах. Ибо увел жену из брака, не могу бросить.

Пусть идет, как идет. Серьезные отношения для меня не доступны почему-то, увы.

А парень молодец, не одну, наверное, так развел на секс без обязательств. «Как бы то ни было, не считай себя причиной. Я сделал такую ошибку, когда увел из семьи девушку, считал себя причиной».

Ладно, все равно у меня сейчас никого нет.

На что я надеюсь – на то, что не стану надевать корону, не погрязну в иллюзиях и смогу немного качнуть ресурсы любви и/или секса. И еще на то, что мои опоры в случае чего меня удержат.

***

В течение следующих дней я была очарована им. Я наслаждалась состоянием влюбленности. Он довозил меня до дома, мы гуляли в разных парках, обсуждали красоту природы, увлечения, оказалось, что мы смотрим одни и те же каналы, связанные с ремонтом на ТВ и вообще у нас много общего.

Виделись с утра, гуляли в обед, и в некоторые дни еще вечером. Периодически я ощущала передоз.

Он строил какие-то планы со мной – свозить туда-то, посмотреть то-то.

Приходил в течение дня несколько раз просто поцеловать и уходил работать. Приносил, мне фрукты, цветы «А знаешь, почему именно эти цветы? Потому, что это единственные цветы, которые выразили тебя. Я не сразу их заметил, но, когда заметил, понял, что это они».. Потом приносил еду, которую приготовил сам. Я была восхищена его способностями.

Однажды при встрече он забыл, что держит в руках кружки, уронил их, вместе убирали осколки, он придавал таким событиям и совпадениям большое значение, вспоминал потом.

Целовались в машине, он быстро переходил от нежности к страсти, это меня слегка пугало.

Однажды в выходной, возвращаясь откуда-то, я увидела его машину у моего дома. Чудо какое-то. Сказал, что был шанс на миллион увидеть меня и вот.

Потом он поджидал меня то у фитнес-клуба, то у дома с утра. Меня это слегка беспокоило, говорила: «Меньше всего я хотела бы тебя напрягать, чтобы ты меня где-то ждал»

Он отвечал «Давай так, если я жду, значит мне это надо».

Иногда удавалось красиво отвечать.

Предложи

Предлагала ему не идти на фестиваль, если будет дождь «Не хочу, чтобы ты промок..»

«Ты нежный такой и заботливый». «Потому, что ты такая». «Значит, мне повезло»

У него фокус на мне, это необычно. Как-то ехали с открытым окном, ему позвонили по работе, он что-то эмоционально отвечал, после звонка был какое-то время в ситуации, задумчив, потом вдруг опомнился, посмотрел на меня закрыл окно и включил печку, «прости, говорит, ты замерзла совсем, съежилась, как воробушек».

Обнимались, говорит: «Все иди, а то не отпущу тебя, иди к сыну, ты ему нужна». Я: «Гонишь меня?.. еще скажи, что нам из-за этого не надо встречаться». Он: «Даже не думал об этом». Я: «еще 5 минуточек, можно?». Сжал меня крепко.

Целует руки мои, ладошки, я понимаю, что они не чистые, убираю, говорю: «У меня все части тела чувствительны». Он в страсть переходит тут же, гладит по спине, что я дрожать начинаю. Я говорю: «Играешь? Я тоже найду у тебя самые чувствительные места и буду играть». Он «Это надо еще очень постараться найти». Я: «Я очень постараюсь».

Попрощались, я пошла из машины, «Пока», говорю. Он «Подожди, давай я тебя провожу». Машина в 10 метрах от моей калитки ) «Зачем», говорю. Он «Чтобы еще немного побыть с тобой».

Наверное, так выглядит баланс. Мне повезло это узнать.

Классный он такой. Стильный, красивый. Столько одежды у него разной и обуви. И у меня..)

Что он нашел во мне? У меня морщины такие сильные вокруг глаз, особенно при улыбке..

Я показывала ему разные красивые места.

Спутанно рассказывала ему что-то, у меня такая манера странная перепрыгивать с одного на другое, но ему нравится. Назвал меня живой, еще сказал, что я вижу то, чего не видят другие. Приятно. Постоянно говорит, что я открываюсь ему с новой стороны. А он такой слушатель внимательный. Благодарный, все-все запоминает.

Как-то раз сказал мне (еще и не раз), чтобы я не говорила ему спасибо за то, за другое. А сегодня на пруду снова. Я отвечаю: «Даже если ты запретишь мне быть благодарной, я все равно буду»

21 сентября 2020 г.

Я не понимаю, что он во мне нашел. Он невероятно красивый. Невероятно. Объективно.

Не верю, что это происходит со мной.

Ходили на фестиваль. Воду в реке спустили. И мы пошли не по набережной, а по оголившемуся руслу, по камням. Мы были в центре города, среди праздника, но при этом совсем одни. В какой-то момент подошли к воде совсем близко. Стояли. Смотрели на воду, Освещенную набережную. Он обнимал меня сзади. Мы были счастливы по отдельности и вместе.

У сцены он так меня обнимал, наверное, мне завидовали. На песнях о любви обнимал еще крепче. В какой-то момент я даже испугалась, что он меня раздавит. Танцевали. Он говорил «спасибо, …». Он был впервые на таком мероприятии. Клал мои руки то себе на шею, то на живот, под кофту, чтобы они согрелись.

Когда меняли локацию, я сказала: «Давай останемся не до конца, а то я усну и тебе придется нести меня на руках до машины». Он: «Тогда останемся до конца. Ради того, чтобы я нес тебя на руках до машины»

Мы были долго на мероприятии, потом он увидел, что я устала, я пыталась сопротивляться: «Но ты ведь хочешь еще посмотреть». Ушли к машине.

Потом долго в ней целовались у моего дома. Оба полусонные.

Сказал, что до меня чувствовал себя, как дерево зимой «оно по-своему красиво, но не живо, а с тобой я почувствовал, как жить и быть счастливым. Все познается в сравнении»

Говорил, что это не игра, то, что мы без контактов друг друга: «нам не нужны контакты, мы без них не потеряемся..»

Как-то после кино поехали куда-то. Остановились у его дома. Просил подождать, вернулся с пледом и кофтой. В магазине купили виноград, орешки, гранатовый сок. Уехали на озеро. Было темно, почти полночь. Обнимались, кормили друг друга, целовались.

Он: «Я так боюсь, что не успею показать тебе всего того, что я хочу, боюсь, что ты потеряешь ко мне интерес»

Я: «В таком случае, мы боимся одного и того же»

Я так боюсь, что все это пройдет. Он так смотрит на меня, чуть отодвигается и смотрит в упор. Боюсь, что однажды рассмотрит и скажет: «Ой, нет-нет, не то». Озвучила. Он: «Зачем ты так говоришь?»

Сказал, что впервые сделал такой пикник. Вернее, сказал: «Знай, что я первой и последней девушке так сделал». Я усмехнулась насчет последней. Говорю: «Откуда ты знаешь, что последней?». Потом, конечно, добавила, что ценю это.

Он был очень заботлив, все время укутывал меня в плед, чтобы нигде не дуло. Я сказала: «Ты, наверное, прекрасный отец». А он ответил, что у меня есть возможность это проверить.

Еще говорил, что у него ощущение, что он поймал русалку, которая скоро уплывает. «Вот вчера ты уплыла в пятом часу..»

Когда замерзли оба, вернулись к машине. Увидели, что кто-то поехал по дороге вдоль озера.. Эта дорога обычно перекрыта, а тут нет. Я предложила проверить ее, и мы поехали. Доехали до чьего-то полузатушенного костра. Никого не было. Рядом лежали поддоны. Хватило намека и появился костер.

Сидели у костра, пока он не прогорел. Говорили о чем-то: о походах, о школе. Много целовались. Он спросил: «А где ты хочешь дом? Для тебя принципиально?». Я сказала: «W. Ну W». Он сказал: «Ок, я понял».

Потом еще целовались у машины. Он так быстро переходит из нежности в страсть. Я даже побоялась, что все произойдет там, на холоде на пляже, но он сказал: «Не бойся, я хочу, чтобы наш первый раз был в кровати. И чтобы мы заснули вместе и проснулись»

Поехали, проехали через центр, мимо реки.

Я сказала: «Теперь всегда, когда будут спускать воду на реке, я буду вспоминать, как мы там ходили». Он ответил: «А я всегда, проезжая тут, буду это вспоминать».

Целовались снова долго. Пытался дать мне с собой все то, что мы не съели «Я это для тебя покупал». Я сопротивлялась, предлагала забрать только часть.

Он: «…, не надо быть со мной такой, я купил это для тебя..»

Я подобрала слова: «Понимаешь, у нас был ужин. И я хотела бы, чтобы часть его осталась у тебя».

Он согласился.

Попрощались. Я уже открыла дверь, но он вдруг посигналил мне из машины. Я вернулась, думала, что забыла что-то. Оказывается, забыла поцеловать его.

Второй раз уже, когда ухожу, оборачиваюсь через несколько метров, отправляю ему воздушный поцелуй, а он мне моргает фарами. Он называет это «Проводить светом фар».

***

Однажды я сбежала на обед пораньше. Мне надо было побыть одной. Погулять по этому холоду в парке. Купила кабель.

Со мной происходит что-то. Дура такая. Такой мужик заботливый, а я бегаю.

Как-то раз, когда он вез меня, играло радио, я спросила:

-А ты подпеваешь? У тебя есть плейлисты в телефоне?

Он сказал, что да, только вот кабель не работает, надо купить.

Я вложила кабель в его руку и сказала: «Посмотри, может этот подойдет?».

Он так улыбнулся, поцеловал меня. Сказал потом: «Сходила ведь, купила».

Я говорю: «Дак когда ты еще доедешь)»

Пригласила к себе домой, W сразу нашел язык с сыном. Он говорил непонятными для меня терминами, но сын его понимал и отвечал.

Ночью подумалось, может рано пригласила, с сыном познакомила?

На следующий день поехала на работу.

В метро на эскалаторе кто-то начал гладить меня за ноги. Я начала оборачиваться в шоке. Это был W. Я была так поражена! Все эмоции были на моем лице.

Когда мы ездили в машине, целовал мне руки всю дорогу.

Однажды я сказала ему: «У меня никогда не было таких заботливых мужчин, я даже не знаю, как это принимать».

Он ответил: «Вот даже не задумывайся об этом»

Несмотря на его внимание и реальные дела, на периодически возникающее ощущение, что меня любят, я понимаю, что это не мой мужчина. Мне такие не светят. Я адекватно оцениваю свою внешность, кроме того, я не умею быть интересной. Тем более в таком интенсивном режиме общения. Я развлечение для него, отдушина на работе, согревающая его живыми эмоциями и чувствами. Возможно, он чуть влюблен сейчас. Он прекрасный психолог от природы. Для него ничего не стоит влюбить в себя любую. И то, что он живет с кем-то, это доказывает. Уверена, что там нет дефолта, там явный дисбаланс. Поэтому и с сексом он никуда не спешит, он сыт, несмотря на то, что он всегда возбуждается от поцелуев.

И та его речь о том, что он боится, что не все успеет мне показать, что, мол, я потеряю к нему интерес, на самом деле может означать, что он может потерять интерес и мотивацию вскоре и он осознает это.

Но.. мне остается жить в настоящем моменте, искренне дарить ему свою любовь, показывать намерение быть с ним и искренне верить в его чувства.

Однажды у нас произошел конфликт.

Я сбежала пораньше с работы, на 10 минут. На двери оставила записку «Я ушла».

В обед, когда мы парковались, я сказала, что не пойду на фитнесс, т.к. не выспалась. Приеду домой и сразу спать. Он ответил «Окей, я довезу тебя вечером и ты ляжешь спать».

Довезу.. будто я сама не могу добраться.

Одним словом, я ушла, включила в наушниках любимый трек и словила такое счастье от свободы. Я поняла, что так мало хожу в последнее время, все время на машине..

Зашла в магазин, купила продукты. Энергии море, решила наготовить еды. Пришел сын.

В дверь постучали..

Я открыла дверь, W стоял в коридоре. Был напряжен. Я предложила пройти, он сделал это неспешно.

Поговорил о чем-то с сыном в коридоре, прошел ко мне на кухню: «Что это было?»

-что?

-это.

Он начал искать в карманах мою записку.

Я сказала:

-Я ушла пораньше с работы и уехала.

Он:

-Почему ты не зашла ко мне в офис, не сказала?

-А. Зачем? Я не пойду к тебе в кабинет. Вдруг ты занят, вдруг у тебя встреча.

-ну и что?

-И то. Я сама могу добраться, у меня есть ноги, я умею ходить. А ты приехал разобраться?

Он сел на скамейку:

-Я просто сам не ожидал от себя, что постучусь. Я думал приехать, убедиться, что ты дома и уехать.

Я готовила салат и спрашивала его, ест ли он то и это, добавлять ли это сейчас в блюдо. Я видела, что он не хочет, но надо было его отвлечь и расслабить.

-Ты мой гость, и я не могу не накормить тебя.

Я подошла к нему, потянулась поцеловать, но он отстранился.

-Не хочешь целовать меня?

Он сгреб меня в объятиях:

-Ты просто не представляешь, что значишь для меня. Я понял, что ты нужна мне больше, чем я тебе. Я вижу, конечно, что ты все время пытаешься сбежать, быть самостоятельной. Я все это вижу.

-Понимаешь, я 10 лет была одна и все решала сама. Мне нужна свобода.

-А у тебя ее нет?

-Сейчас нет. Понимаешь,. мне надо потихоньку.. Я не могу по-другому.

-я понимаю..

-Я хочу иногда ходить сама, делать что-то сама..

Я поняла, что конфликт исчерпан. Почувствовала от него запах туалетной воды. Еще в обед, проходя мимо парфюмерного магазина, я спросила его о туалетной воде, почему он не пользуется или я просто запаха не замечаю? Мы поговорили днем об этом немного и вот, он чем-то пахнет )

Потом ели еду и вышли на откровенные темы.

Я призналась, что считала, что он развлекается со мной и вообще бабник, потому, что он очень видный, мимо него не пройти. Он напомнил, что на озере ведь говорил о том, что он хочет не заниматься пока сексом, на что я ответила, что решила, что он просто не голоден. Он стал говорить, что так и знал, что я что-то плохое подумаю «Ты что, думаешь, что я?. Блин, надо было тебе раньше сказать, что я сейчас делаю все, чтобы поскорей.. да я ни за что..».

Говорил спасибо за то, что мы вот так можем сесть и откровенно поговорить, это очень ценно.

Откровенничал дальше. И как-то мы перешли на фамилии. Я уже знаю его фамилию, он рассказывал школьную историю, связанную с фамилией.

-А маю ты ведь знаешь? У меня на работе она везде написана.

Он ответил:

-нет, не знаю. С фамилиями мы уж как-нибудь разберемся.

-ты мое счастье.

-А ты мое.

Обсуждали ценность отсутствия телефона и мессенджера, который обесценивает многое. «Вот написал бы я тебе «ты дома?» и все, никаких метаний, а тут – непонятно, то ли ты в зал ушла, то ли домой, то ли спишь. И еще люди перестали ценить то, что нужно успеть к определенному времени, если обещал, приехать, рассчитать по времени так, чтобы хотя бы сказать, что все хорошо». Я так рада, что наши взгляды в этом совпадают.

Вероятно, мы вырастили фигуры друг друга благодаря отсутствию любой коммуникации, кроме прямого общения.

Когда-то я рассказывала ему, что увлекалась кое-чем и там говорилось о том, что секса не должно быть до брака, а он запомнил это и он сказал вчера, что готов не заниматься со мной до брака. Вспоминал моменты наших встреч. Рассказал, что в один из моментов стал ходить мыть и перемывать кружки, даже чистые, чтобы столкнуться в туалете лишний раз.

Обсуждали это чудо, что мы не сталкивались ни разу до той встречи в течение почти трех месяцев, а затем вдруг начали постоянно сталкиваться. Я сказала, что у меня много чудес в жизни и я в них верю.

Пару раз заходил на кухню сын. W каждый раз спрашивал его о чем-то. Второй раз- смог зацепить его вопросом, и они стали много общаться. Я освободилась из объятий и стала делать домашние дела, готовить еду, мыть посуду.

W очень внимательный и активный слушатель. Их разговор не затухал и объял несколько разных тем, «открыл» сына и тот приносил показать свои рисунки, какие-то фото. В один из моментов W начал защищать меня, когда сын говорил, что я стала поздно приходить, в двенадцать, уже который день и не высыпаюсь из-за этого. W сказал: «Это я виноват, что мама поздно приходила». Сын сказал: «Так встречайтесь здесь!».

Забавно получилось. Был двенадцатый час. W видел и понимал, что я хочу спать и несколько раз говорил об этом, но не решался прервать активный диалог с сыном.

А сын уже рассказал, как он записывал трек и вдруг предложил W завтра записать какой-нибудь трек вместе.

W обалдел от этого и предложил решать мне: «Я после сегодняшнего вечера вообще не уверен, что твоя мама меня еще раз позовет, потому, что мы сейчас не даем ей спать».

Я разрешила, конечно.

Уходя он целовал меня при сыне. Такой небольшой вызов для него..

***

С ним каждая прогулка особенная.

Мы кормили уток и голубей. Мы присели и голуби стали залазить к нам на руки и на ноги. Такие теплые, доверчивые с маленькими цепкими коготками

W сказал, что он всегда мечтал так покормить голубей, прямо с рук..

Потом мы смотрели один особнячок, калитка оказалась открыта, и мы вошли внутрь, там очень красиво, водопад, пруд, карликовые сосны. W так обнимал меня..

Потом я показала ему еще одно красивое место. Оно особенно красивое перед новым годом, когда вешают гирлянды и большие шары.. Хотела найти фото этого чудесного места зимой, но W сказал: «Покажешь так, без фото». Я сказала: «Дожить еще надо до зимы».

Целовались в лифте.

Я сказала: «Когда мы были в лифте в тот раз, в очках, я даже не думала, что мы тут будем целоваться»..

Он ответил что-то типа, а я был готов.

***

Принес мне красивущий букет рябины..

А я распечатала фотографию, где он держит голубя и подписала «я тебя сердечко»

25 сентября 2020 г.

Я дура какая-то. Бракованная.

Не знаю, что происходит со мной сейчас. Может я перегорела? Не понимаю.

Смотрю на этот букет рябины и он у меня не вызывает вчерашних эмоций.

Его не будет сегодня на работе, слава богу. Может я отойду, может соскучусь.

Вчера после работы он познакомил меня с коллегой.

-Супруга?

-Да. Будущая.

Я отвернулась, беззвучно смеясь.

Коллега, заметив это, сказал:

-Мужчина с юмором лучше, чем без юмора.

W ответил: «Это не юмор».

Мы поехали ко мне, пока он обходил машину, чтобы открыть мне дверь, я положила распечатанное фото к его бумажкам. Хапнула адреналина в этот момент.

Дома я готовила ужин, а W замешивал тесто для блинов. Пришел сын, мы поужинали и я отправила их творить треки, а сама стала готовить блины.

Потом пришла к ним в комнату, села на диван читать блог. Слушала их творчество. Поражалась, как W не надоело так долго возиться с этим.. Провели вечер как семья.

Меня клонило в сон, они пошли есть блины и я слышала их разговор.

Спустя время перешли на шепот, и W ушел. Сын подошел ко мне, позвал, передал слова от W «Поцелуй маму за блины». Cказал, что с ним было интересно.

***

Утро. Такое состояние. Хочется оказаться одной в горах, сидеть на краю и смотреть вдаль. Хочу побыть одна. Жалею, что показала, где я живу, где мой фитнес-клуб. Хотела бы не видеться какое-то время совсем.

Звонил в дверь офиса сейчас. Не уехал?.. я не открыла. Хорошо, что у меня есть камера на двери.

Если столкнемся сегодня, скажу, что не выспалась. Он считывает состояние на раз.

Не вышло.

Пришел курьер, мне пришлось его впустить. W видимо был в коридоре и видел это. Пришел следом. Вызвал меня поговорить.

Я сразу сказала, что я не выспалась. Не хотела целоваться, он обнимал меня, а мне не хотелось его трогать. Он достал из рюкзака какое-то блюдо, опять приготовил что-то для меня.

– спасибо-сказала я, – мне надо идти.

После курьера, он пришел снова. Не открывать было глупо. Калибровал, обнимал, целовал в шею. Но все делал осторожно.

-Это из-за того, что я вчера ушел и не попрощался?

-нет, ты ни при чем. Я хочу побыть одна. Ты уедешь сегодня? давай увидимся в понедельник?

Он сказал:

-Знаешь, что?

Замолчал, смотрел, будто думал, что сказать.

-Я тебя люблю.

Я обняла его. И подумала – почему меня не накрыло от его слов? Что со мной не так?

Дал флешку для сына с подборкой звуков для треков, сказал, что, если я захочу его увидеть, он будет у меня завтра в два во дворе.

***

Что со мной не так? Успел ведь закинуть гранату, блин. Почему я не чувствую больше любви? Как мне это изменить в себе?