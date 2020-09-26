Постпред Китая в ответ на критику Вашингтона: США уже создали достаточно проблем для всего мира

26.09.2020, 3:35, Новости дня

В ходе последнего заседания Совбеза ООН, проходившего в виртуальном формате, между Вашингтоном и Пекином произошла очередная словесная перепалка, пишет CNN. Постпред США Келли Крафт обвинила Китай в «превращении локальной эпидемии в глобальную». Китайский представитель, в свою очередь, назвал эти обвинения беспочвенными и указал на то, что Соединённые Штаты сами уже создали достаточно проблем для мира.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США уже создали достаточно проблем для всего мира, пишет CNN.

Это заявление прозвучало в ходе напряжённого заседания Совбеза ООН, которое проходило в виртуальном формате и на фоне продолжающегося противостояния между Вашингтоном и Пекином по поводу пандемии коронавируса.

Постпред США при ООН Келли Крафт раскритиковала КНР за, как она выразилась, «решение скрыть происхождение этого вируса, преуменьшить его опасность и пресечь научное сотрудничество». По её словам, действия китайских властей «превратили локальную эпидемию в глобальную».

Чжан Цзюнь сразу же отверг эту трактовку событий со стороны Крафт.

«Я должен сказать: хватит. Вы уже создали достаточно проблем для мира, — отметил китайский дипломат. — К сожалению, мы в очередной раз услышали возгласы из США, которые совсем не соответствуют атмосфере этой встречи».

Постпред Китая также добавил, что Пекин отвергает «беспочвенные» обвинения. По его словам, США должны винить лишь самих себя.

Как напоминает CNN, с января в США было диагностировано более 6 миллионов случаев коронавируса среди населения и погибло более 200 тыс. человек.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя также подверг критике обвинения со стороны Крафт.

«Мы сожалеем, что представитель США выбрала это заседание для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ», — подчеркнул он.

Эта перепалка в Совете Безопасности ООН произошла через два дня после того, как президент США Дональд Трамп использовал большую часть своего предварительно записанного видеообращения к Генеральной ассамблее, чтобы обвинить Китай в пандемии COVID-19 и в сокрытии информации о вирусе, передаёт CNN.