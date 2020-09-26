AP – «крайне нетипичное» поведение — Ким извинился за убийство южнокорейского чиновника

26.09.2020, 3:35, Новости дня

Ким Чен Ын сделал необычный для себя шаг и извинился перед Сеулом за то, что северокорейские военные застрелили чиновника из Южной Кореи в пограничных водах, пишет The Associated Press. Вождь назвал произошедшее «неожиданным и печальным инцидентом».



Reuters

В пятницу 25 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын извинился за убийство южнокорейского чиновника в море, в районе оспариваемой между двумя странами границы, пишет The Associated Press. Об этом сообщили власти Южной Кореи.

Как отмечает ресурс, извинения перед Сеулом по какому бы то ни было поводу — явление «крайне нетипичное» для Кима. Такой шаг, вероятно, поможет разрядить усилившуюся напряжённость и немного успокоить возмущённых жителей Южной Кореи.

«Председатель Государственного совета, товарищ Ким Чен Ын, очень сожалеет, что его страна принесла огорчения президенту Мун Чжэ Ину и гражданам Южной Кореи ввиду недавнего неожиданного и печального инцидента», — процитировал советник южнокорейского президента Со Хун.

Агентство напоминает: во вторник 22 сентября Сеул обвинил военных Пхеньяна в том, что они застрелили чиновника из Южной Кореи, которого обнаружили на лодке в своих территориальных водах, а затем сожгли его тело. Сеул осудил Северную Корею за «чудовищный акт» и потребовал наказать виновных.

По версии Пхеньяна, северокорейские военные сначала сделали несколько холостых выстрелов — обнаруженный мужчина не стал отвечать на их вопросы, несколько раз лишь повторив, что он из Южной Кореи. Затем он попытался сбежать, и тогда военные начали стрелять настоящими пулями, а когда подошли ближе, увидели лишь некий «плавучий объект», кровь вокруг, но никаких признаков беглеца. Представители северокорейской стороны решили, что неизвестный умер, и сожгли объект в соответствии с антикоронавирусными правилами.

В среду в ходе слушания в парламентском комитете высокопоставленный военнослужащий южнокорейской армии Ан Ён Хо предположил, что северокорейские военные убили чиновника из-за повышенных антикоронавирусных мер, которые предписывают стрелять в любого, кто незаконно приблизился к границам страны. На том же заседании министр обороны Южной Кореи Со Ук отметил, что убитый, вероятно, пытался перебежать на северокорейскую сторону, потому что он надел спасательный жилет, оставил свою обувь в лодке и перебрался на «плавучий объект». Впрочем, как утверждают некоторые эксперты, доказательств того, что убитый чиновник был перебежчиком, недостаточно.

По данным The Associated Press, сообщение северокорейской стороны было отправлено отделением Объединённого фронта Трудовой партии Кореи, главным органом страны, ответственным за отношения с Сеулом. При этом, по словам Пхеньяна, он «не может не выразить сожалений», что Южная Корея в своём заявлении использовала «столь оскорбительное и провокационное выражение, как «чудовищный акт», даже не попросив другую сторону прокомментировать инцидент. Но, как говорится в сообщении, Северная Корея тем не менее всё равно сожалеет о случившемся и предпримет меры, чтобы предотвратить подрыв взаимного доверия между двумя странами.

Сотрудники Береговой охраны Южной Кореи заявили, что прочёсывают приграничные воды в поисках тела убитого. Также власти проверяют записи телефонных переговоров чиновника и его банковские счета, чтобы выяснить условия его исчезновения. На сегодня известно, что у потенциального перебежчика и отца двоих детей были долги, но больше никаких подробностей следствие не раскрывает.