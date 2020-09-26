 

“Едва не зацепил машину”. Очевидец рассказал подробности падения самолета в Чугуеве

26.09.2020, 3:20, Новости дня

Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение в Чугуеве (Харьковская область), при падении едва не зацепил автомобиль. Об этом рассказал очевидец происшествия – подполковник полиции в Харьковской области Олег Нагайцев, видео опубликовано на канале NewsOne.

По словам Нагайцева, он ехал в Харьков и увидел крушение одним из первых. Он вызвал на место полицию и спасателей. На месте уже находился другой очевидец, который потушил двух пострадавших и оказал им первую помощь.

“Он видел, как пролетал самолет, и само падение. Он чуть, без малого, не зацепил его машину. Его [очевидца, который оказал первую помощь] зовут Ярослав Тарасов”, – заявил Нагайцев.

Примерно в 21.00 в 2 км от военного аэропорта Чугуева Харьковской области при заходе на посадку упал и загорелся самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 22 из них погибли, двое выжили, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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