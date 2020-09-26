Тимошенко о COVID-19: Было очень страшно. Практически вся моя семья в Киеве переболела

26.09.2020, 3:20, Новости дня

Лидер “Батьківщини”, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” сообщила, что сегодня впервые вышла на работу после COVID-19, и рассказала, как себя чувствовала, когда болела.

“Было очень страшно. Это я честно признаю. Когда человек задыхается, кажется, что от тебя уходит жизнь и ты покидаешь этот мир. И действительно, не знаешь, чем все закончится через пять или 10 минут. […] Когда я более-менее пришла в сознание, переосмыслила многое”, – отметила она.

Тимошенко назвала период болезни “очень тяжелыми днями” и поблагодарила всех, кто ее “поддерживал, пытался помочь, передавал цветы, лекарства и даже детские игрушки”.

Политик добавила, что легкомысленно относилась к COVID-19.

“Мне казалось, что там много политики. Думаю, многим так кажется. Когда я через это прошла – не только я, вы знаете, мои дети, внуки – вся моя семья, которая тут, в Киеве, практически переболела (в том числе тяжело) – хочу сказать: не будьте легкомысленны. Коронавирус – это такая болезнь, как лотерея: можешь вытянуть легкую форму, а можешь – смертельную”, – резюмировала Тимошенко.

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. 25 августа “РБК-Украина” сообщило, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже народный депутат из фракции “Батьківщина” Вадим Ивченко опроверг эту информацию.

2 сентября Тимошенко сообщила, что кризисное состояние удалось пережить. 11 сентября Сорока проинформировала, что лидер “Батьківщини” получила отрицательный тест на COVID-19, но все еще лечится от воспаления легких.