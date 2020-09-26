 

Одного курсанта накануне полета не пустили в самолет, который потерпел крушение в Чугуеве

26.09.2020, 3:20, Новости дня

В Чугуеве Харьковской области одного из курсантов не допустили  к выполнению полета на военно-транспортном самолете Ан-26, который сегодня потерпел крушение. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек. Одного курсанта не допустили к выполнению полета. Найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски трех человек продолжаются, заявили в ГСЧС.

Уточнена інформація щодо падіння літака у #Харківській області⤵️За інформацією диспетчера аеродрому на борту…

Posted by ДСНС України on Reede, 25. September 2020

В Командовании Воздушных Сил ВСУ заявили, что курсанта Александра Харченко не было на борту, так как его в последний момент не допустили к полету.

Щодо катастрофи Ан-26Ш на Харківщині.На борту літака знаходилося не 28, а 27 осіб.Курсант Харченко Олександр…

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Reede, 25. September 2020

Примерно в 21.00 в 2 км от военного аэропорта Чугуева Харьковской области при заходе на посадку упал и загорелся самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 22 из них погибли, двое выжили, судьба четверых человек остается неизвестной. Один из выживших, сообщил чиновник, находится в критическом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / ВОЗ объяснила новую вспышку коронавируса в Европе поведением молодежи

13.09 / В мире установлен новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19 – ВОЗ

04.09 / Израиль захотел наладить дипломатические отношения с Косово

16.08 / В штабе Тихановской призвали белорусов присоединиться к бессрочной забастовке

23.08 / “Дело будете иметь с армией”. Министр обороны Беларуси обратился к митингующим

04.07 / Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

25.06 / В Минске более 760 тысячам человек запретили пить воду из-под крана

01.08 / Армения упрекнула Украину в закомплексованности

17.07 / Guardian – скульптура активистки BLM, сменившая памятник работорговцу в Бристоле, простояла всего сутки

31.07 / Полозов: До следующего марта владельцы участков в Крыму, которые попали в приграничную зону, должны каким-то образом от них избавиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска