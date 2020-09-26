 

Мемориальный центр “Бабий Яр” будет сотрудничать с израильским мемориалом “Яд Вашем”

26.09.2020, 3:20, Новости дня

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” будет сотрудничать с израильским национальным центром Холокоста “Яд Вашем”, сообщила изданию “ГОРДОН” пресс-служба украинского мемориального центра. 

В релизе сказано, что два центра подписали соглашение, которое предусматривает обмен архивной информацией об именах жертв трагедии, произошедшей в Бабьем Яру в 1941 году, а также создание совместных образовательных программ в будущем. 

“Яд Вашем” – важнейшее учреждение, хранящее память о Холокосте. В рамках начатого между нами важного сотрудничества мы передадим в “Яд Вашем” более 800 новых имен трагедии Бабьего Яра. Сотрудничество в области исследования Холокоста с учреждениями и архивами со всего мира имеет решающее значение для сохранения памяти”, – заявил председатель наблюдательного совета мемориального центра “Бабий Яр” Натан Щаранский.

Украинский центр передаст израильскому данные о 867 новых именах жертв Холокоста, которые идентифицировали командой центра “Бабий Яр” в течение последних девяти месяцев работы, говорится в релизе. 

“Мы объединяем усилия, чтобы раскрыть правду о трагедии в Бабьем Яру. Это даст памяти о трагедии Холокоста новое измерение”, – добавил председатель правления центра “Яд Вашем” Авнер Шалев. 

Мемориал “Яд Вашем” – ведущий и основополагающий центр по изучению и документации истории Холокоста, основанный в 1953 году. В его архиве хранятся сотни миллионов страниц документов, фотографий и свидетельств, аудио- и видеоматериалов. Сегодня в базе данных имен жертв Холокоста “Яд Вашем” хранится 4,8 млн имен.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” – это неправительственная благотворительная организация. Ее проект “Имена” восстанавливает максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и их родственниках, а также о людях, живших в то время в Киеве. В исследовательскую группу проекта вошли ученые-историки, юристы, IT-специалисты. Команда сравнивает состав населения Киева в период оккупации, до войны и в послевоенные годы и исследует широкий круг источников – архивные документы, воспоминания выживших и свидетелей тех событий, материалы паспортных и домовых книг, адресных столов, метрических книг и ЗАГСов, которые содержат данные о рождении, браке, смерти людей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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