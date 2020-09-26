У неандертальцев была Y-хромосома от Homo sapiens

26.09.2020, 3:00, Новости дня

Кто от кого произошел? Homo sapiens от неандертальцев или наоборот? Ученые в последнее время находят все больше доказательств того, что наши прямые предки и неандертальцы жили на земле в одно и то же время и делили одни и те же территории.

Не исключено также, что человек разумный появился раньше неандертальцев. К такому выводу пришли генетики.

Ученые выяснили, что на каком-то этапе у неандертальцев появилась Y-хромосома от современных людей. Открытие сделано во время исследования ДНК неандертальцев и денисовцев. Отчет о нем был опубликован в авторитетном журнале Science. Кстати, у денисовцев такой же хромосомы от человека разумного пока обнаружить не удалось, хоть они также читаются ближайшим родственным видом наших прямых предков.