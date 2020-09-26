Микробы будут уничтожать нефтяные пятна в Белом море

26.09.2020, 3:00, Новости дня

Испытания новой технологии очистки акватории проводят в Белом море специалисты «Роснефти» совместно с учеными из МГУ. Речь идет об особых микроорганизмах, буквально пожирающих нефть.

По словам экспертов, колонии таких микробов станут надежным биологическим оружием против загрязнения морей в местах добычи нефти. Также их можно будет использовать для ликвидации последствий аварий на воде, которые часто сопровождаются разливами значительного количества нефтепродуктов.

Как сообщили представители лаборатории МГУ, испытания новой биотехнологии уже находятся на завершающей стадии. Вскоре ее можно будет использовать для защиты окружающей среды. Однако нужно еще наладить промышленное производство микроорганизмов.