На уличном экране в Новосибирске показали порно

26.09.2020, 2:48, Новости дня

В Новосибирске на экране, установленном на фасаде многоквартирного дома, вместо привычных рекламных видеороликов неизвестные включили трансляцию порно.

По информации портала «НДН.Инфо», инцидент произошел накануне. Последствия взлома хакеров удалось устранить за пять минут.

В компании-операторе заявили, что за случившимся могут стоять хулиганы или конкуренты. В настоящее время полиция ведет доследственную проверку.

В сентябре в Пятигорске после мероприятия, посвященного окончанию Второй мировой войны, на большом экране в парке Победы включился порноролик.