 

Мнение: Белорусский оппозиционер в Ялте не задержался

26.09.2020, 2:10, Разное

В Ялте уволили белорусского оппозиционера, который на камеру разоблачал Лукашенко и угрожал "устроить русским сопротивление как в годы ВОВ", а затем трудоустроился в Ялтинской администрации заместителем главы администрации.

После того, как поднялся медийный шум и об этом видео стало известно местным властям, мэр города уволил чрезмерно разговорчивого белорусского оппозиционера, сославшись на то, что когда его принимали на работу, то о его публичной критике Лукашенко записанной на видео не было известно.

Вот так "кровавый тиран" дотянулся до Ялты. Порадовала и скорость реакции местных властей. Всегда бы так.

Источник: Colonel Cassad



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