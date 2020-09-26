Мнение: Белорусский оппозиционер в Ялте не задержался
26.09.2020, 2:10, Разное
В Ялте уволили белорусского оппозиционера, который на камеру разоблачал Лукашенко и угрожал "устроить русским сопротивление как в годы ВОВ", а затем трудоустроился в Ялтинской администрации заместителем главы администрации.
После того, как поднялся медийный шум и об этом видео стало известно местным властям, мэр города уволил чрезмерно разговорчивого белорусского оппозиционера, сославшись на то, что когда его принимали на работу, то о его публичной критике Лукашенко записанной на видео не было известно.
Вот так "кровавый тиран" дотянулся до Ялты. Порадовала и скорость реакции местных властей. Всегда бы так.
Источник: Colonel Cassad
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