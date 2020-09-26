 

Минздрав назвал спрогнозированным заранее рост заболеваемости COVID-19

26.09.2020, 2:08, Новости дня

Рост заболеваемости коронавирусом, который на данный момент зафиксирован в России, прогнозировался ранее, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Отмечаем, что в настоящее наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава РФ подъем заболеваемостью коронавирусом», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. 

Он отметил, что объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 составляет 128 тыс. коек, из которых загружено 85,8%. Кроме того, 23 тыс. коек оборудованы ИВЛ.

«На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», – добавил Кузнецов.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью. 

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск. 

До этого Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / СБ ООН не смог решить вопрос о возвращении санкций против Ирана

08.09 / УДАР лидирует в Киеве и имеет вдвое больший рейтинг, чем “Европейская солидарность” и “Слуга народа”

29.08 / МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов

22.08 / Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

02.07 / Мосгоризбирком передал итоги голосования в столице в ЦИК

15.09 / Названа самая угоняемая в России марка авто

12.08 / Московская биржа открылась снижением

25.07 / Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

20.08 / Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска