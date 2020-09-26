Небензя указал на отсутствие оснований для обсуждения Навального в ООН

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26.09.2020, 2:08, Новости дня

Нет оснований для обсуждения ситуации с блогером Алексеем Навальным в ООН, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он заявил, что вопрос влияния ситуации с Навальным на отношения РФ и других стран «никак в ООН не обсуждается, это вообще не тема для обсуждения в ООН», передает ТАСС со ссылкой на RTVI.

Этой темы «коллеги касались» только раз – в ходе заседания по проблеме химического оружия в Сирии, сообщил постпред. Небензя «тогда сказал им, что как-то подзаглохла тема Скрипалей, про нее все забыли».

«Между тем остаются неотвеченными те 200 вопросов, которые мы задали по этому поводу», – напомнил он.

Небензя не слышал о планах вынести ситуацию с Навальным на обсуждение в СБ ООН. По его мнению, «оснований для этого нет», это «не тема повестки дня любого органа» ООН.

Постпред РФ отметил, что за ситуацией с Навальным «стоит нечто большее, чем просто желание добиться истины». Об этом свидетельствует реакция других стран на запросы из Москвы к Берлину.

«Торчат уши», желание еще как-нибудь наказать Россию по этому поводу», – сказал Небензя.

Он напомнил словам главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «не было бы этого дела, то наверняка что-нибудь другое придумали бы». У Небензи было «схожее ощущение еще до того, как это все началось, что что-то давно ничего против РФ никто не говорил, не предпринимал».

«К сожалению, сон мой был в руку», – сообщил он.



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