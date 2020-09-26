Вирусолог рассказал, как обезопаситься от болезней в осенне-зимний период

26.09.2020, 1:48, Новости дня

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией, россиянам стоит продолжать соблюдать масочный режим, а также привиться от гриппа, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается серьезный рост госпитализации пациентов с COVID-19. При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что пандемия коронавируса никуда не ушла из России, но и признаков второй волны не наблюдается.

«Собянин рассуждает по ситуации. У нас сейчас действительно приподнялись столбики инфицирования. Это связано с тем, что дети пошли в школу, студенты в вузы, слушатели в академии и так далее – публика вернулась из отпусков, особенно после бархатного сезона, и немножко с собой привозят. конечно. Плюс виновата наша расхлябанность – на улицах не так много людей носят маски», – говорит Зуев.

Он также напоминает, что постепенно наступает осенне-зимний период, который также влияет на увеличение заражаемости и заболеваемости.

«Наши власти пока не заставляют сидеть нас по своим пеналам, но нам необходимо продолжать сохранять масочный режим. Ладно, не носить маску на улице, но войдя в магазин, аптеку или кино, ее обязательно нужно надеть. Потому что сейчас нашими главными «врагами» стали бессимптомники – здоровые вирусоносители. А даже при разговоре шепотом выделяются маленькие капельки слюны, в которых непосредственно и находится вирус. Поэтому нам и нужно обязательно носить маски», – напоминает Зуев.

Собянин в своем обращении также отметил, что количество заболевших ОРВИ и гриппом за последние три недели утроилось.

«Такое увеличение – нормально, пришел гриппозный сезон. Кстати говоря, чтобы организм не стал уязвимым к коронавирусу из-за гриппа, стоит обязательно прививаться. Лично я прививаюсь от гриппа каждый год в сентябре, хотя сорок лет проработал с этим вирусом в обнимку», – заключил Зуев.

По данным на 25 сентября в РФ выявили 7212 новых случаев коронавируса. Всего в стране более 1 млн 136 тысяч заболевших.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал жителей столицы не «искать подвох» в предложении Собянина снова вернуться на удаленный режим работы.