 

Задержан второй подозреваемый в нападении у старой редакции Charlie Hebdo

26.09.2020, 1:48, Новости дня

Бригада железнодорожников задержала второго подозреваемого в нападении на людей с ножом у бывшего здания редакции Charlie Hebdo, сообщила радиостанция France Info.

Задержание происходило на станции метро Ришар-Ленуар в XI округе Парижа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение радиостанции.

Прокуратура Парижа считает нападение покушением на убийство, сообщил прокурор города Реми Эйтс.

На данный момент район на северо-востоке Парижа оцеплен, на месте находится полиция, подразделения по борьбе с терроризмом, военные и машины скорой помощи.

Ранее сообщалось о задержании первого подозреваемого в нападении рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo.

В пятницу мужчина с ножом напал на четырех человек неподалеку от старого здания редакции журнала Charlie Hebdo, двое получили серьезные ранения.



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