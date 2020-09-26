Трамп «практически определился» с кандидатом на пост судьи Верховного суда США

26.09.2020, 1:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что практически выбрал кандидата на пост судьи Верховного суда США, освободившееся после кончины Рут Бейдер Гинзбург. Однако он не назвал имя кандидата. Ожидается, что президент сообщит о своем выборе в субботу.

Ранее некоторые СМИ, со ссылкой на источники в президентской администрации, сообщили, что Трамп намерен номинировать на этот пост судью Эми Кони Баретт. Однако источники предупредили, что президент может сделать и иной выбор. 48-летняя Баретт в 2017 году была назначена Трампом в Окружной апелляционный суд Чикаго. Она известна своими консервативными религиозными взглядами.

Номинант должен пройти утверждение в Сенате США, где республиканцы имеют большинство: республиканские лидеры Сената заявляли, что процесс может быть завершен до выборов, которые пройдут 3 ноября. Демократы требуют, чтобы номинация прошла после президентских выборов.