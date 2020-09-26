Вести – украинцам хотят запретить ругать армию, хвалить Россию и ловить рыбу в Донбассе

26.09.2020, 1:30, Новости дня

Украинские депутаты зарегистрировали в Верховной раде два законопроекта, смысл которых в наказании должностных лиц за любые контакты с Россией и за высказывания, комплиментарные в отношении России, а также за критику СБУ или украинских военных. Как пишут «Вести», кроме того, в них предусмотрены штрафы и лишение свободы за отрицание голодомора, добычу угля и даже рыбалку и охоту в Донбассе.



Reuters

Депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали два законопроекта, смысл которых в наказании должностных лиц за любые контакты с Россией и за высказывания, комплиментарные в отношении России, а также за критику СБУ или украинских военных. Также вводятся штрафы за публичное отрицание голодомора как геноцида.

Как пишут «Вести», смысл законов таков: должностные лица (госслужащие категории «А») и «национальные публичные деятели» (по закону, это бывшие и нынешние президенты, премьеры, члены Кабмина, все депутаты, высшие должностные лица НАБУ, СНБО, спецсудов, прочих госорганов, командующие армией, а также послы) получают запрет на ряд действий: отрицание «временной оккупации территории Украины Россией»; высказывания, которые можно трактовать как «прямое или косвенное признание» законности действий РФ в Крыму и в Донбассе; поддержка или оправдание действий России; осуждение действий вооружённых сил Украины (а также Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы); участие в официальных мероприятиях в честь официальных праздников РФ на территории РФ или на неподконтрольных территориях; любое взаимодействие с должностными лицами или местным самоуправлением и даже установление связи с ними; публичное отрицание голодомора, холокоста, депортации крымских татар как геноцида народов.

Как отмечает издание, декларируемая цель — «защита суверенитета». И в ряде ограничений (поездки в Россию) читается намёк на руководство фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» — Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и других депутатов, совершивших вояж в Москву в марте. А во втором законопроекте авторы предлагают криминализировать все вышеперечисленные действия, внеся изменения в УК. По большинству пунктов списка за первое нарушение полагается лишение свободы на срок от двух до четырёх-пяти лет (за некоторые — от трёх до шести лет) с лишением права занимать должности, за повторное — срок заключения увеличивается до шести-семи лет.

«Сейчас эти законы могут стать элементом раскола внутри «Слуг народа». Ведь есть значительная часть депутатов от монобольшинства, которая не поддержит новшество, будет ему противиться. Зачем-то авторы пытаются играть на поле Петра Порошенко, хотя их там не ждут: они ни процента не заберут у «Евросолидарности», зато сами потеряют множество голосов», — говорит «Вестям» политолог Кость Бондаренко.

Идеологически полярный к авторам депутат Максим Бужанский из «Слуги народа» в комментарии «Вестям» назвал инициативу идиотской.

«Автор пытается набрать дополнительные баллы у Порошенко, попутно спекулируя на патриотизме. Никакого смысла в том, чтобы вносить проект, нет. Да и сессионный зал он не пройдёт. У меня вот патриотизм и любовь к родине не нуждаются в законодательном подкреплении», — заявил «Вестям» Бужанский.

В инициативе есть и ещё один важный момент. Авторы второго законопроекта расширили список правонарушений за счёт хоздеятельности на неподконтрольных территориях: добыча (переработка, пересылка) полезных ископаемых; промысел рыбы или зверя; лишение права собственности; понуждение кого-либо к получению гражданства России.

И, как отмечают «Вести», наиболее интересный пункт — первый. И касается он, скорее всего, именно угля, поскольку в Донбассе работают шахты.

«Даже те, кто де-юре, на публику, заявляет, что заинтересован в недопуске добытого шахтами «Краснодонуголь» или «Ровенькиантрацит» на Украину, понимают: шахты не законсервированы. В РФ рынка сбыта у него нет, остаются два: Турция и Украина. И турки время от времени ловят этот уголь. У нас же слишком много заинтересованных в том, чтобы этот уголь, приезжающий на предприятия нужных людей, приносил прибыль. Иначе давно бы уже были скандалы, ведь установить принадлежность угля и регион добычи очень несложно. Значит, сами нормы включены для галочки, как и та, что запрещает охоту и рыбалку в Донбассе», — говорит «Вестям» председатель правления Института региональной политики Энрике Менендес.

Он также добавил, что украинские чиновники, на словах заявляющие о разрыве любых отношений с Россией, на деле продолжают поддерживать контакт или сотрудничать.

«Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью говорит о том, что РФ — это враг для Украины навеки. Однако предприятие «Машспецсталь» экспортирует атомные турбины в Россию за его же подписью — иначе товары стратегического назначения не могут быть экспортированы», — заявил «Вестям» Менендес.