Среди погибших в авиакатастрофе под Чугуевом – 12 второкурсников – глава Харьковской ОГА

26.09.2020, 1:15, Новости дня

На борту военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области, находился 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба: 12 второкурсников, остальные курсанты – четвертого курса.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге.

“По состоянию на сейчас найдено 22 тела, два человека выжили. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии – примерно 90% ожогов, врачи сообщают. Один в удовлетворительном состоянии, психоэмоциональное состояние, понятно, очень напряженное”, – уточнил он.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной.

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полетам.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.