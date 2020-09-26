 

В Харьковской области объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе Ан-26

26.09.2020, 1:15, Новости дня

В Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим на борту военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября вблизи Чугуева Харьковской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Харьковской ОГА.

“Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ан-26. В день траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществить аналогичные меры”, — говорится в распоряжении.

Также 26 сентября рекомендовано отменить проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований, руководителям телеканалов и радиостанций предложили внести соответствующие изменения в программы передач.

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной. 

Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полету.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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