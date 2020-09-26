По факту крушения военного самолета в Чугуеве открыто уголовное производство – Офис генпрокурора

26.09.2020, 1:15, Новости дня

По факту крушения военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области открыто уголовное производство, проинформировала 25 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора.

Происшествие расследуют как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

“По предварительным данным, около 20.50 вблизи города Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба”, – сказано в релизе.

В Офисе генпрокурора предварительно сообщили, что 25 человек погибли, “двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются”. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 21.58, из 27 человек, которые были на борту самолета, погибли 22, двое – ранены, поиски трех человек продолжаются.

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины упал и загорелся примерно в 2 км от военного аэропорта Чугуева.

Сначала председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Один из выживших, рассказал чиновник, находится в критическом состоянии. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов накануне не допустили к полетам.

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор.

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.