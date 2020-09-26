 

По факту крушения военного самолета в Чугуеве открыто уголовное производство – Офис генпрокурора

26.09.2020, 1:15, Новости дня

По факту крушения военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области открыто уголовное производство, проинформировала 25 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора. 

Происшествие расследуют как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины). 

“По предварительным данным, около 20.50 вблизи города Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Кожедуба”, – сказано в релизе. 

В Офисе генпрокурора предварительно сообщили, что 25 человек погибли, “двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются”. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на 21.58, из 27 человек, которые были на борту самолета, погибли 22, двое – ранены, поиски трех человек продолжаются. 

Самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины упал  и загорелся примерно в 2 км от военного аэропорта Чугуева.

Сначала председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил, что на борту самолета было 28 человек: семеро военнослужащих и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Один из выживших, рассказал чиновник, находится в критическом состоянии. Позже в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины уточнили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек – одного из курсантов накануне не допустили к полетам. 

По данным Кучера, перед катастрофой пилот сообщал, что отказал левый мотор. 

Правительство создало государственную комиссию для расследования обстоятельств крушения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Трамп: обращение к Генеральной Ассамблее ООН

26.06 / Полиция оценила заявление вдовы сына Хрущева о его смерти

01.08 / Трамп объявил о намерении запретить TikTok в США

13.09 / США выразили недовольство согласием Кипра на заход российских кораблей

27.07 / Берлин заявил о невозможности решить конфликты в Сирии, Ливии и Украине без России

20.09 / Суд в США не разрешил удалять WeChat с платформ Google и Apple

08.09 / Тихановская в ПАСЕ предложила ввести персональные санкции против властей Белоруссии

16.07 / Фонд Рината Ахметова: 15 лет работы ради людей и Украины

05.08 / Минобороны получило второй за год полковой комплект С-400

02.08 / Представитель ФРС: масштабные расходы на борьбу с COVID-19 возможны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска