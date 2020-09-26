 

Бутусов: Двое харьковских курсантов спаслись. Они выпрыгнули из самолета во время падения

26.09.2020, 1:15, Новости дня

Двое харьковских курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба сумели спастись при крушении военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом на своей странице в Facebook заявил главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также  ранен, но может говорить”, – сообщил Бутусов. 

По его информации, на борту были 21 курсант Воздушных сил и семь офицеров. 

“Признаны погибшими на данный момент 22 человека. Двое в больнице. Четырех человек еще ищут.  При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю”, – добавил он. 

Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба…

Posted by Юрий Бутусов on Reede, 25. September 2020

Самолет Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба разбился 25 сентября при заходе на посадку.

По данным Кучера, на борту находилось 28 человек (семь офицеров и 21 курсант), 22 из них погибли, судьба четверых остается неизвестной. 

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на борту Ан-26 находилось 27 человек. Одного из курсантов накануне не допустили к полетам.

По сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, создана государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств трагедии и предоставления необходимой помощи пострадавшим.

26 сентября из-за крушения самолета в Харьковскую область прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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