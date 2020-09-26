 

Памфилова оценила победу уборщицы на выборах в Костромской области

26.09.2020, 1:08, Новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.

«Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?» – сказала она радиостанции «Говорит Москва». 

Также Памфилова обратила внимание на заявление Удгодской о том, что она была техническим кандидатом.

«Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица», – подчеркнула глава ЦИК.

При этом местные жители характеризуют женщину как трудолюбивую и хозяйственную. Уборщица местного ДК Светлана Орлова говорит, что выражение «из грязи в князи» в этом случае неуместно, передает НТВ.

«Во всех отношениях, я считаю, что хороший человек. Я думаю, если она решится все-таки работать, то у нее получится», – сказала Орлова. 

«Молодая, красивая, замужняя, что я могу сказать. Ничего плохого не могу сказать!», – местная жительница Татьяна Жукова.

В свою очередь глава Повалихинского сельского поселения Николай Локтев добавил, что «никого больше желающих больше не было, а должна быть альтернатива».

«Если честно, поставили бы какого-нибудь, извините меня, вообще, он бы, может, подумал, что за него точно не проголосуют. Да проголосовали бы и за него!», – местная жительница Елена Соколова. 

Отмечается, что в случае, если Удгодская откажется от должности, ей грозит крупный штраф.

Напомним, ранее в Костромской области уборщицу администрации Марину Удгодскую выбрали главой сельского поселения Повалихинского, однако женщина призналась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать. 



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