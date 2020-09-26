В РФ одобрен проект общенационального плана восстановления экономики

26.09.2020, 1:08, Новости дня

Российское правительство одобрило проект общенационального плана действий, направленных на восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

«Главными целями проекта общенационального плана являются выход на траекторию устойчивого роста экономики, обеспечение восстановления занятости и доходов населения, долгосрочные структурные изменения в экономике на основе использования новых технологий, возможностей рынка труда и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной ориентации и активного импортозамещения», – говорится в сообщении на сайте правительства.

План восстановления экономики рассчитан на период до конца 2021 года.

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