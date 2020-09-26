 

Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

26.09.2020, 1:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «выбрал Россию», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию», – сказал министр в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам главы МИД Украины, Киев «взвешивает все риски, которые несет укрепление позиций» РФ в Белоруссии. Кулеба считает, что «риски зашкаливают», передает ТАСС.

«В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему», – сообщил глава МИД Украины.

Он сожалеет, что Лукашенко не принял предложение о международном посредничестве в вопросе урегулирования ситуации в Белоруссии.



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