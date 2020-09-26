Удивительные факты о влиянии контрацепции на здоровье людей

26.09.2020, 1:05, Разное



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Нерешенная проблема

Количество незапланированных беременностей существенно сократилось за последние 30 лет. Это произошло благодаря улучшению доступа к средствам контрацепции и успехам организаций, занимающихся планированием семьи. Однако эту проблему нельзя назвать решенной. Незапланированными были около 40% беременностей во всем мире в 2010-2014 годах. Российские показатели тех же годов согласуются с мировыми. В 2019 году исследование, проведенное ВОЗ в 36 странах, показало, что две трети женщин не пользуются средствами предохранения по тем или иным причинам.

Широкое использование контрацепции позволило людям откладывать беременность на более поздний срок, снизило количество «браков вдогонку», поспособствовало увеличению независимости женщин. Но не менее важным стал вклад контрацепции в улучшение здоровья людей. Незапланированная беременность – один из наиболее важных вопросов здравоохранения.

Что дает контрацепция здоровью

Здоровье женщин

Незапланированная беременность считается беременностью с высоким риском, поскольку она связана с неблагоприятными исходами как для матери, так и для ребенка. В таких случаях женщины чаще страдают от депрессии, пытаются покончить жизнь самоубийством, сталкиваются с нестабильностью семейных отношений и насилием, у них выше риск невынашивания и рождения детей с низким весом.

Ученые рассчитали, что если бы средства контрацепции исчезли, то в 2008 году материнская смертность во всем мире выросла бы почти в 2 раза. Но наиболее рельефно пользу рационального предохранения для здоровья женщин показывают исследования, проведенные в бедных странах.

Работа, опубликованная в The Lancet в 2012 году, показала, что благодаря предохранению от беременности материнская смертность в развивающихся странах снизилась на 40% за 20 лет. Одна из причин таких результатов – уменьшение количество беременностей у женщин, которым сложно выносить ребенка по состоянию здоровья. Кроме того, во многих странах нежелательная беременность часто приводит к криминальным абортам. Дальнейшее облегчение доступа к контрацепции должно помочь снизить этот показатель еще на 30%.

Здоровье детей

Массовое применение контрацепции положительно сказывается и на здоровье детей: оно тем лучше, чем больше времени проходит между родами. Если этот промежуток меньше 18 месяцев, то прогнозы для здоровья и выживания детей существенно хуже. Смертность детей, рожденных после интервала между беременностями менее двух лет на 60% выше, чем в случае деторождения с интервалом 4 лет и более.

Незапланированная беременность увеличивает риск рождения детей с низким весом, что является фактором риска плохого здоровья. Подсчитано, что такая беременность – причина миллионов смертей детей младше 4 лет во всем мире ежегодно.

Подростковая беременность

Еще один вопрос, который решает хороший доступ к контрацепции – сокращения количества подростковых беременностей. Подавляющее количество беременностей в этом возрасте не запланированы (в США – 82%). В то же время, при них высок риск преждевременных родов, низкого веса плода и смерти ребенка. Хороший доступ к контрацепции и сексуальное образование снижает количество беременностей в этой группе.

Применение контрацепции и планирование семьи сделали огромный вклад в улучшение здоровья и сохранение психики людей в последние десятилетия. Если каждая беременность в мире станет желанной, положительный эффект будет огромным.