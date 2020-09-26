Иномарка сбила ребенка в Москве

26.09.2020, 0:48, Новости дня

В Москве иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку, ребенка госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«В 15.00 на улице Покровка, в районе домов 37-39 иномарка сбила несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшая госпитализирована», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что ребенку 8 лет. Ее сбили в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода.

Ранее в пятницу водитель мотоцикла сбил 10-летнего ребенка, после чего въехал в два автомобиля на севере Москвы. Потерпевший также был госпитализирован.