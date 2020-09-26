Экипаж МКС изолировался в российском сегменте
26.09.2020, 0:48, Новости дня
Для поиска утечки воздуха на МКС экипаж изолировался в российском сегменте, сообщил Роскосмос.
Как сообщили в Роскосмосе, «состоялось закрытие люков». Экипажу будут доступны модули «Заря», «Звезда» и «Поиск», грузовой корабль «Прогресс МС» и пилотируемый «Союз МС».
Оперативная информация о состоянии атмосферы будет передаваться «центрам управления полетами стран-партнеров», передает РИА «Новости».
Завершение изоляции планируется в понедельник, люки собираются открыть после 11.00 мск.
Напомним, утечка могла начаться из-за попадания микрометеорита.
Находящийся на МКС американский астронавт Кристофер Кэссиди заверил, что «никакого вреда или риска для экипажа» нет.
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