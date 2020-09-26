Названа участница «Детского Евровидения» от России

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26.09.2020, 0:48, Новости дня

От РФ в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение – 2020» примет участие 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщили ведущие национального отбора, который организовала Академия Игоря Крутого.

Она исполнит песню «Мой новый день», передает ТАСС.

За право представить Россию на конкурсе соревновались 11 участников в возрасте от девяти до 14 лет. Голосование проводилось с 16 по 24 сентября на официальном сайте «Детского Евровидения».

Международный конкурс «Детское Евровидение – 2020» пройдет 29 ноября в формате телемоста. Такой формат выбран в связи с ситуацией с коронавирусом. Ведущие будут находиться в студии в Варшаве. В финале примут участие представители 13 стран. 



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