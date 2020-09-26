 

В пандемии COVID-19 обвинили «суперраспространителей»

26.09.2020, 0:08, Новости дня

Причиной пандемии нового коронавируса стали «суперраспространители», об этом говорится в исследовании ученых из Польской академии наук и Варшавского университета, опубликованном на сайте Royal Society Open Science.

На начальной стадии эпидемии индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) был между 2 и 4, передает РИА «Новости».

Однако ученые применили для расчета новую модель и выяснили, что в период экспоненциального роста числа заболевших в Китае, Италии, Испании, Франции, Великобритании и других странах этот коэффициент мог достигать 11,4 из-за суперраспространителей – инфицированных людей, распространяющих вирус с большой вероятностью.

Исследователи смоделировали две фазы распространения. На начальном этапе заражение шло медленно, однако позже стало гораздо более интенсивным при появлении 1% «суперраспространителей» на массовых мероприятиях.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ может обуславливаться тремя причинами: нехваткой витамина D, ростом транспортных потоков и восприимчивостью к вирусам осенью. 

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в связи с ситуацией по коронавирусу пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями следует с 28 сентября перейти в дистанционный формат или взять отпуск. 

До этого Собянин заявил о серьезном росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве. Также был назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса.



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