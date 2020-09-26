Российские военные летчики выразили соболезнования семьям украинских коллег

26.09.2020, 0:08, Новости дня

Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Украине.

Зибров заявил, что в академии «глубоко потрясены трагедией, унесшей жизни курсантов и летчиков украинского самолета». От лица российских летчиков и курсантов он выразил «искренние соболезнования семьям погибших».

Как сообщил Зибров, «влюбленные в небо переживают каждую потерю коллег как свою». По его словам, «небо никого не разделяет на своих и чужих», передает ТАСС.