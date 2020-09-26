 

Мнение: День рождения “ветерана”

26.09.2020, 0:05, Разное

Празднование дня рождения "ветерана" дивизии СС "Галичина" во Львове.
Необходимый антураж подготовлен.
Фото вот отсюда https://www.facebook.com/eduard.dolinsky

PS. Кстати, Киевский суд отменил требование считать дивизию СС "Галичина" нацистской организацией. По запросу финансируемого государством ИНП. Такое трогательное единство в деле реабилитации нацизма. И уже на Порошенко не свалишь. Все при "не таком" Зеленском.
Работников суда поклонники украинских эсэсовцев перед вынесением решения предупредили.

Ну как можно отказать, таким прекрасным свидомым гражданам.

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

Источник: Colonel Cassad



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