Загадочная эпидемия смеха в Африке, произошедшая в 1962 году

26.09.2020, 7:11, Разное

В 1962 году в африканской Республике Танганьика, на территории которой ныне находится Танзания, произошло весьма загадочное явление, до сих не получившее внятного объяснения и будоражащее умы множества исследователей. Ученые называют его «массовой истерией» и «психической эпидемией».

Все началось 30 января в деревне Кашаша в центре страны. Три ученицы местной христианской школы-интерната для девочек неожиданно принялись смеяться во время урока, причем явно делали это непроизвольно. Не прошло и часа, как в учебном заведении уже бесконтрольно хохотали 95 из 159 воспитанниц в возрасте 10-17 лет, при этом на учителей и других взрослых эта напасть почему-то не распространялась.

Одни подростки перестали смеяться через несколько часов, другие непрерывно хохотали до двух недель. Школу, разумеется, пришлось закрыть, однако все только началось. Так называемая «эпидемия смеха» мгновенно перекинулась на близлежащие села и города, дойдя почти до соседней Уганды. Число несовершеннолетних, принявшихся ни с того ни с сего смеяться, составило более тысячи, и всего из-за «массовой истерии» временно закрыли несколько десятков школ.

Очевидцы рассказывали, что зрелище было поистине сюрреалистичным и безумным. Дети, мол, хоть и хохотали во весь голос, однако их глаза были полны боли. Школьники сопротивлялись, когда взрослые пытались удержать их, и успокаивались только тогда, когда полностью выбивались из сил. Но даже после этого многие из них продолжали истерично хихикать, что было больше похоже на отчаянные всхлипы. Приходя в себя, юные африканцы плохо помнили произошедшее с ними и зачастую отказывались об этом говорить.

По разным данным, эпидемия продолжалась от полугода до двух лет. А потом также необъяснимо закончилась сама собой. Ортодоксальные ученые считают, что ее причиной могли стать вирусная инфекция, массовый психоз или простое желание подростков обратить на себя внимание. Тем не менее, далеко не все верят в материалистические объяснения данному феномену. Еще в самом начале эпидемии местные шаманы заключили, что дети одержимы злыми силами. Знахари пытались проводить ритуалы по изгнанию нечисти, но безрезультатно.

Примечательно, что личность нулевого пациента, то есть человека, начавшего эпидемию, неизвестна. Им, очевидно, является одна из трех девочек, которые начали смеяться первыми в школе Кашаши, однако имена этих африканок таинственным образом затерялись в истории, так и не дойдя до наших дней…