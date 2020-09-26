Были ли роботы в Древней Греции?

26.09.2020, 6:51, Разное

Большинство из нас считают роботов созданием как минимум XX века. Действительно именно в прошедшем веке они стали постоянными персонажами фантастических романов и люди привыкли к мысли скорого массового появления искусственных существ. Но вот что касается появления первых роботов, то возможно планку их дня рождения нужно отодвинуть глубоко в прошлое?

Идеальный раб

Еще в Древней Греции люди мечтали об искусственных рабах. Вы только представьте, как такой раб удобен: всегда беспрекословно послушен, слова лишнего поперек господину не скажет, не жалуется на жизнь, не просит улучшения условий труда, повышения зарплаты, соцпакет ему не нужен и не мечтает втайне воткнуть хозяину нож промеж ребер.

А создать боевого робота, неуязвимого холодного убийцу, чье одно только «I will be back» повергало бы врагов в ужас – это было просто пределом мечтаний. Воплощением такой мечты стал миф об огромном медном Талосе.

Страж Крита медный Талос

Зевс родился и вырос на Крите. Любя остров, он подарил его жителям защитника – огромного медного великана. Талос неустанно патрулировал вдоль побережья, трижды в день обходя Крит, одним своим видом отпугивая непрошенных гостей. Если какое судно по непонятным причинам задерживалось на рейде (скажем пассажиры решили сделать пару селфи на фоне великана), Талос отламывал от ближайшей скалы маааленький кусочек и швырял его в корабль. Ели не попал, то любопытствующим повезло, а вот если попал…

Но однажды мимо Крита плыли аргонавты с украденным золотым руном. На горе Талоса в команде греческих авантюристов была Медея. Не зря она в мифе об аргонавтах именуется колдуньей. Вне всякого сомнения девушка обладала знаниями и навыками, которые посторонним казались колдовством.

Она сказала Язону «все будет ОК!», после чего напустила на великана сон. Подкравшиеся к Талосу аргонавты по подсказке Медеи выдернули из его пятки гвоздь, запиравший кровеносную систему, вся кровь из исполина вытекла, он умер.

На современном языке это выглядит так: Медея ввела в программу вирус и вызвала в ней сбой, а аргонавты быстренько слили из механико-гидравлической системы жидкость. Если у критян не было запасной цистерны с «божественной кровью» или инструкции по заполнению гидравлической системы жидкостью, то «труп» великана можно было после этого сдавать в металлолом.

Инженер-конструктор Гефест

Талос был созданием бога огня Гефеста. Зевс, хоть и был богом, делать такие вот устройства не умел. Дождь, грозу, мор на людей напустить – это пожалуйста, а вот создать работающий механизм – тут одной божественной силы мало, еще нужно что-то уметь руками делать.

Для этого у Зевса был в свите инженер-конструктор Гефест. Именно он и занимался изготовлением таких вот штучек, подавая боссу на утверждение готовые чертежи, а тот лишь утверждал проект.

Роботы Гефеста

Кроме Талоса Гефест смастерил роботов, обслуживающих пиры богов. По просьбе громовержца Гефест выковал несколько десятков искусственных слуг в виде самоходных треножников, разъезжающих между столами на маленьких колесиках. Они были послушны не просто устному приказу, но и мысленному. (О таких роботах, управляемых мыслью, современные инженеры могут только мечтать.)

Вот казалось бы, ну зачем они Зевсу? Почему он не мог взять себе в качестве слуг смертных или каких-нибудь нимф? Но если представить, что эта деталь быта богов была подсмотрена, все становится легко объяснимым. Брать с собой в путешествие на корабль, где дорог каждый кв. см. площади и каждый кг. груза еще и обслугу… сами понимаете, весьма накладно.

Не забыл талантливый инженер и себя. Для личного потребления Гефест выковал двух позолоченных девушек, поддерживавших хромого бога во время прогулок, развлекавших его пением и плясками, владевших всевозможными «женскими знаниями».

Это тоже вполне логично. Отправлять в далекое путешествие команду и при этом не подумать, как ее члены будут решать проблемы одиночества – это очень, очень жестоко.

Только ли мифы?

Кузнец Гефест и его искусственные создания сегодня однозначно трактуются как мифы. Но смотря на них глазам человека XXI века, ловишь себя на мысли, что рассказы о творения кузнеца очень напоминают описания реальных технических изделий. Так может они такими и были на самом деле?